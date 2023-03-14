Aliyev ve Alman mevkidaşı Steinmeier, Berlin'de bir araya geldi | Video
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile Berlin'de bir araya geldi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:35
Aliyev ve Alman mevkidaşı Steinmeier, Berlin'de bir araya geldi | Video 14.03.2023 | 16:12
01:16
Kolombiya’da denizaltıda 87.7 milyon dolarlık kokain ele geçirildi | Video 14.03.2023 | 14:36
00:21
Rusya, Kramatorsk'u füzeyle vurdu: 1 ölü, 3 yaralı | Video 14.03.2023 | 13:39
00:33
Ünlü rapçi Costa Titch sahnede hayatını kaybetti | Video 14.03.2023 | 12:34
06:35
ABD, İngiltere ve Avustralya liderlerinden üçlü AUKUS zirvesi | Video 14.03.2023 | 08:28
01:19
Meksika’da şiddetli rüzgar 66 ağacı devirdi: 5 yaralı | Video 14.03.2023 | 08:38
01:01
İsrail hapishanelerindeki en yaşlı Filistinli 17 yıl sonra özgür | Video 13.03.2023 | 23:01
01:21
Freddy Kasırgası, Malavi'yi vurdu: 11 ölü | Video 13.03.2023 | 14:24
05:00
SpaceX kapsülü 5 ay sonra Dünya'ya döndü | Video 12.03.2023 | 15:22
00:25
İsrail'den Suriye'ye roket saldırısı: 3 yaralı | Video 12.03.2023 | 12:45
00:36
İtalya açıklarında binden fazla göçmen kurtarıldı | Video 12.03.2023 | 08:31
00:45
Pakistan'da 16 katlı binada yangın | Video 12.03.2023 | 08:30
00:49
Almanya'daki kilise saldırganının kimliği belli oldu | Video 10.03.2023 | 18:34
02:45
Pakistan’da traktör römorku su kanalına uçtu: 6 ölü | Video 10.03.2023 | 14:59
02:45
Pakistan’da traktör römorku su kanalına uçtu: 6 ölü | Video 10.03.2023 | 15:00
02:34
Meksika’da sanayi bölgesinde yangın: 3 bin kişi tahliye edildi | Video 09.03.2023 | 21:33
02:42
Almanya'da kiliseye silahlı saldırı: 7 ölü, 8 yaralı | Video 10.03.2023 | 09:32
02:42
Almanya'da kiliseye silahlı saldırı: 7 ölü, 8 yaralı | Video 10.03.2023 | 09:32
03:47
05:32
Bakan Çavuşoğlu'ndan sanatçı Karsu’ya teşekkür | Video 09.03.2023 | 13:21