Video Dünya Aliyev ve Alman mevkidaşı Steinmeier, Berlin'de bir araya geldi | Video
Aliyev ve Alman mevkidaşı Steinmeier, Berlin'de bir araya geldi | Video

Aliyev ve Alman mevkidaşı Steinmeier, Berlin'de bir araya geldi | Video

14.03.2023 | 16:12

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile Berlin'de bir araya geldi.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Almanya'nın başkenti Berlin'de temaslarına devam ediyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in baş başa görüşmesinin Berlin'de başladığı belirtildi. Aliyev ve Steinmeier'in fotoğraf çektirdikten sonra baş başa görüşmeye geçtikleri kaydedildi.

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