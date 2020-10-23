Alkollü Rus asker zırhlı araçla duvarı yıktı | Video

Rusya’da alkolü bir asker, Rusya’nın Volgograd kentinde bulunan havaalanındaki duvarı zırhlı araçla yıkıp geçti.

Rus ordusuna mensup bir asker alkollün dozunu kaçırdı. Alkollü asker, BMP-3 IFV tipi zırhlı personel taşıyıcı ile Volgograd Havaalanına ait beton koruma duvarına çarptı. Anbean kaydedilen görüntülerde, asker zırhlı araçla duvarı delip geçti. Kazanın ardından zırhlı aracı durdurarak teslim olan sürücü, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Olayın ardından soruşturma başlatıldı.