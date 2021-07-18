Almanya Başbakanı Merkel’in cübbeyle mücadelesi | Video
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Rus çiftin asansördeki kanlı kavgası temizlikle bitti | Video 16.07.2021 | 13:06
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Bakan Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü | Video 16.07.2021 | 09:37
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ABD Başkanı Biden, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü | Video 16.07.2021 | 08:32
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Kübalı protestocular ve Meksikalılar arasında tekmeli yumruklu kavga | Video 15.07.2021 | 15:23
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Pakistan'da otobüste patlama: 10 ölü, 39 yaralı | Video 14.07.2021 | 10:08
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Almanya Başbakanı Angela Merkel, John Hopkins Üniversitesi’nden fahri doktora unvanı aldığı törende zor anlar yaşadı. Doktora cübbesi giyen Merkel, boyunluğu takmak için uzun süre uğraştı. Sonunda akademisyenin yardımıyla takmayı başarınca da salondakiler tarafından alkışlandı.