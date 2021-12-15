Video Dünya Almanya Başbakanı Olaf Scholz 4 yıllık planını açıkladı | Video
Almanya Başbakanı Olaf Scholz 4 yıllık planını açıkladı | Video

Almanya Başbakanı Olaf Scholz 4 yıllık planını açıkladı | Video

15.12.2021 | 15:42

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hindistan’da otobüs göle düştü: 9 ölü, 22 yaralı | Video 00:15
Hindistan’da otobüs göle düştü: 9 ölü, 22 yaralı | Video 15.12.2021 | 16:18
Almanya Başbakanı Olaf Scholz 4 yıllık planını açıkladı | Video 06:46
Almanya Başbakanı Olaf Scholz 4 yıllık planını açıkladı | Video 15.12.2021 | 15:42
Pakistan’da yoğun sis hava ulaşımını aksattı | Video 01:39
Pakistan’da yoğun sis hava ulaşımını aksattı | Video 15.12.2021 | 15:11
Hong Kong alışveriş merkezinde yangın: 1 yaralı | Video 02:24
Hong Kong alışveriş merkezinde yangın: 1 yaralı | Video 15.12.2021 | 11:23
Gelin ve damat metrelerce yüksekten yere çakıldı | Video 00:37
Gelin ve damat metrelerce yüksekten yere çakıldı | Video 15.12.2021 | 10:49
Güney Koreli süt firması, kadınları inek olarak gösteren reklam için özür diledi | Video 00:37
Güney Koreli süt firması, kadınları inek olarak gösteren reklam için özür diledi | Video 15.12.2021 | 10:56
Son Dakika! Hong Kong’daki Dünya Ticaret Merkezi’nde büyük yangın çıktı | Video 00:24
Son Dakika! Hong Kong'daki Dünya Ticaret Merkezi'nde büyük yangın çıktı | Video 15.12.2021 | 09:35
16 aylık kızını döverek öldürdü! Son görüntülerinde tüyler ürperten detay | Video 01:00
16 aylık kızını döverek öldürdü! Son görüntülerinde tüyler ürperten detay | Video 15.12.2021 | 09:03
İsrail güçleri, Kudüs’teki 2 ailenin evini yıktı | Video 00:48
İsrail güçleri, Kudüs’teki 2 ailenin evini yıktı | Video 14.12.2021 | 16:30
Almanya’da camiye saldırı düzenlendi! 11 kişi gözaltına alındı | Video 01:47
Almanya’da camiye saldırı düzenlendi! 11 kişi gözaltına alındı | Video 14.12.2021 | 15:24
Haiti’de facia! Akaryakıt dolu kamyon havaya uçtu | Video 00:19
Haiti'de facia! Akaryakıt dolu kamyon havaya uçtu | Video 14.12.2021 | 15:37
Çinli arama kurtarma köpeği emekli olan ekip arkadaşından ayrılamadı | Video 00:30
Çinli arama kurtarma köpeği emekli olan ekip arkadaşından ayrılamadı | Video 14.12.2021 | 12:46
Yeni Delhi’de maymuna suni teneffüs yapıp hayatını kurtardı | Video 00:44
Yeni Delhi’de maymuna suni teneffüs yapıp hayatını kurtardı | Video 14.12.2021 | 11:08
Endonezya’da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı: 1 yaralı | Video 01:47
Endonezya’da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı: 1 yaralı | Video 14.12.2021 | 10:48
Brezilyalı politikacılar kafes dövüşü yaptı | Video 00:32
Brezilyalı politikacılar kafes dövüşü yaptı | Video 14.12.2021 | 09:17
Ermeni futbolculardan skandal görüntüler! Sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktılar | Video 00:38
Ermeni futbolculardan skandal görüntüler! Sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktılar | Video 13.12.2021 | 13:07
Bu köprüden geçmek cesaret ister! 01:05
Bu köprüden geçmek cesaret ister! 13.12.2021 | 09:09
Tahran’da hava kirliliği nedeniyle okullar tatil edildi | Video 02:16
Tahran’da hava kirliliği nedeniyle okullar tatil edildi | Video 12.12.2021 | 16:19
Tahran’da hava kirliliği nedeniyle okullar tatil edildi | Video 02:16
Tahran’da hava kirliliği nedeniyle okullar tatil edildi | Video 12.12.2021 | 15:45
ABD’nin Kentucky eyaletindeki hortum felaketinde en az 70 kişi öldü | Video 03:57
ABD’nin Kentucky eyaletindeki hortum felaketinde en az 70 kişi öldü | Video 12.12.2021 | 14:48

Almanya’da 1 hafta önce kurulan koalisyon hükümetinin Başbakanı Olaf Scholz, 4 yıllık icraat planını Federal Meclisi’nde duyurdu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Almanya'nın yeni Başbakanı Olaf Scholz, bugün Federal Meclis'te gerçekleştirdiği konuşmasında 4 yıllık icraat planını Federal Meclis'e anlattı. Scholz, bir haftalık görevinin ardından konuşmasında ağırlıklı olarak Covid-19 salgınıyla mücadele ve küresel iklim değişikliğiyle mücadeleye değindi. Covid-19 salgınının üstesinden geleceklerini belirterek, halkı aşı kampanyasına destek vermeye çağıran Başbakan Scholz, "Bu günlerde cesareti korumak bazen zor oluyor. Salgın böyle devam mı edecek yoksa düzelecek mi endişesi duyuyoruz. Evet, tekrar daha iyi olacak. Bu krizi aşacağız. Aşı kampanyasına herkes katılır ve ay sonuna kadar 30 milyon kişi aşı tazelemesi yaptırırsa bu krizi aşmış olacağız" dedi. Aşı karşıtlarının yaptığı eylemlere de değinen Scholz, her türlü itiraza saygı duyduklarını ancak eylemlerin aşırıya kaçan şiddetine tahammül etmeyeceklerini söyledi.

"ENERJİDE DÖNÜŞÜME ODAKLANACAĞIZ"
Yeni hükümetin günlük hayatın kolaylaşması için teknik, sosyal ve kültürel alanlarda düzenlemeler yapacağını ifade eden Scholz, "Refahımızın kömür, petrol ve gaz yakmaya dayandığı 250 yılı geride bıraktık. Artık önümüzde fosil yakıtlardan çıkmak zorunda olduğumuz ve çıkacağımız yaklaşık 23 yıl var. Almanya'da 2045 yılına kadar iklim nötr olmalı. Hükümet, Paris İklim Anlaşmasına bağlıdır ve onun başarısına katkıda bulunacaktır. Bu, endüstrimizin ve ekonomimizin en az yüz yıl içinde en büyük dönüşümünü önümüze koyduğumuz anlamına geliyor" İfadelerini kullandı.

MERKEL'E TEŞEKKÜR
Öte yandan Scholz, yeni apartmanlar, demiryolları, şarj istasyonları, açık deniz rüzgâr çiftlikleri ve elektrik şebekelerine yatırım yapılacağını duyurdu. Konuşmasında 16 yıl ülkenin Başbakanlık görevini yürüten Angela Merkel'e teşekkür eden Scholz, Merkel'in 16 yıl boyunca Almanya'ya yaptığı hizmetlerin ve Berlin'deki iktidar değişikliğinin dünya çapında büyük bir hayranlık ve saygıyla karşılandığını söyledi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA