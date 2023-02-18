Almanya Başbakanı Scholz’den Türkiye'ye dayanışma mesajı! | Video
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Türk atasözü ile verdiği dayanışma mesajında, “Bir Türk atasözüne göre gerçek dost kötü günde belli olur. Almanca'da da benzer bir şekilde 'gerçek dost kendini zor günde belli eder' deriz. Bizler gerçek dostlarız. Dostlarınız olarak acınızı paylaşıyoruz. Dostunuz olarak da sizi zor gününüzde yalnız bırakmayacağız” dedi.
"GERÇEK DOST KENDİNİ ZOR GÜNDE BELLİ EDER"
Scholz konuşmasının devamın verdiği dayanışma mesajında, "Bir Türk atasözüne göre gerçek dost kötü günde belli olur. Almanca'da da benzer bir şekilde 'gerçek dost kendini zor günde belli eder' deriz. Bizler gerçek dostlarız. Dostlarınız olarak acınızı paylaşıyoruz. Dostunuz olarak da sizi zor gününüzde yalnız bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.
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