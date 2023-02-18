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Almanya Başbakanı Scholz’den Türkiye'ye dayanışma mesajı! | Video

Almanya Başbakanı Scholz’den Türkiye'ye dayanışma mesajı! | Video

18.02.2023 | 16:17

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Türk atasözü ile verdiği dayanışma mesajında, “Bir Türk atasözüne göre gerçek dost kötü günde belli olur. Almanca'da da benzer bir şekilde 'gerçek dost kendini zor günde belli eder' deriz. Bizler gerçek dostlarız. Dostlarınız olarak acınızı paylaşıyoruz. Dostunuz olarak da sizi zor gününüzde yalnız bırakmayacağız” dedi.

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen, çevre illerde de büyük yıkıma ve 39 bin 672 can kaybına yol açan depremler nedeniyle dayanışma mesajı yayınladı. Scholz Türkçe altyazı ile yayınladığı videolu mesajında, "Geride bıraktığımız haftanın başında Türkiye'de ve Suriye'de yer sarsıldığından beri içimiz yanıyor. Bu korkunç felakette hayatını kaybeden kadınların, erkeklerin ve çocukların sayısı karşısında sarsıldık. Hayatını kaybedenlerin yakınları ve dostlarıyla yas tutuyoruz. Yaralıların acılarını paylaşıyor ve onlara acil şifalar diliyoruz. Düşüncelerimiz hayatta kalanlarla beraber. Dostları veya akrabalarının enkaz altında olduğundan şüphelenen ve kayıplarını arayanlarla beraber. Bu soğuk kış günlerinde ve gecelerinde kelimenin tam anlamıyla varlıklarının yıkıntılarıyla yüzleşen herkesle" ifadelerini kullandı. "Bu felaketi geri döndüremeyiz. Ancak bu zor durumda yardım edebiliriz" diyen Scholz, "Almanya da nitekim yardım ediyor. Depremin yaşandığı günden itibaren kurtarma ekipleri ve sağlık ekipleri ülkemizin her yerinden afet bölgesine doğru yola çıktılar. Yardım kuruluşlarımız ısıtıcı, jeneratör ve ilaç gönderiyorlar. Kendilerine hayati öneme sahip bu görevleri esnasında kuvvet diliyoruz. Vatandaş grupları, genellikle de akrabalar ve yakınları tarafından spontane bir şekilde girişimler hızlıca başlatıldı. Yardımları organize ediyor, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için bağış veya kışlık giysi topluyorlar. İhtiyaç anında gönderilen bu yardımlar için hepinize çok büyük teşekkür borçluyuz" şeklinde konuştu. Scholz, "Çok kısa bir süre içinde bir şefkat köprüsü kurdunuz. İnsani açıdan birbirine bu kadar yakın olan ülkelerimiz arasında bir dayanışma köprüsü oluşturdunuz. Ne de olsa Almanya'da yaklaşık 3 milyon hemşerimiz Türkiye kökenli ve birçoğunun memleketi özellikle ağır hasara maruz kalan Hatay ve Gaziantep. Birçoğunun ise ailevi kökleri Suriye'de. Hepsi afet bölgesinde depremzedelerle beraber üzülüyor, oradaki arkadaşları ve aile üyeleri için endişeleniyor" dedi.

"GERÇEK DOST KENDİNİ ZOR GÜNDE BELLİ EDER"
Scholz konuşmasının devamın verdiği dayanışma mesajında, "Bir Türk atasözüne göre gerçek dost kötü günde belli olur. Almanca'da da benzer bir şekilde 'gerçek dost kendini zor günde belli eder' deriz. Bizler gerçek dostlarız. Dostlarınız olarak acınızı paylaşıyoruz. Dostunuz olarak da sizi zor gününüzde yalnız bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

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