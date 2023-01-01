Almanya yeni yıla coşkuyla girdi | Video

Almanya yeni yıla Covid-19 kısıtlamaları olmadan 'merhaba' dedi.

Yeni yılın gelişi, Almanya genelinde büyük partiler ve çeşitli etkinliklerle kutlandı. Yasakların kalkmasına rağmen ülke genelinde birçok eyalet, şehir içerisinde halka açık bölgeler için kısıtlamalar getirerek kendi yasak bölgelerini oluşturdu. Bu bölgelerde havai fişek ve maytap atışı sınırlandırıldı. Yasaklara uymayanlara ağır para cezaları verildi. Başkent Berlin, her yıl olduğu gibi bu sene de Almanya'da yılbaşı kutlamalarının merkezindeydi. Berlin'de yılbaşı akşamında, partiler, müzik dinletileri, çeşitli şovlar, stand-up gösterileri, tiyatro, sirk gösterisi gibi çok farklı alanlarda çeşitli etkinlikler düzenlendi. Kısıtlamalı da olsa, uzun zaman sonra yine büyük havai fişek gösterileri oldu. Başkentte havai fişek gösterilerini izlemek isteyenlerin gözde mekanlarından biri yine Oberbaumbrücke Köprüsü oldu. Havai fişek gösterilerini kanal üzerinde izlemek isteyen yüzlerce Berlinli saatler öncesinden köprü üzerinde yerlerini aldı ve yeni yıla Oberbaumbrücke üzerinde girdi.

BAZI BÖLGELERDE KISMİ YASAK VARDI

Berlin'de yılbaşı gecesi için güvenlik nedeniyle, aralarında Alexanderplatz Meydanı ve Moabit şehiriçi cezaevi çevresindeki alanın da olduğu üç bölgeye havai fişek ve maytap atma yasağı geldi. Kiliseler, hastane yakınlarında havai fişek ve maytap atılması yasaklandı. Yetkililer, olası çıkabilecek yangınlara karşı önceden halkı uyardı. Balkon ve teraslardan mobilya, ev eşyası ve diğer yanıcı nesnelerin kaldırılması, pencere ve kapıların kapalı tutulması tavsiye edildi. Yapılan duyurularda, ailelerin havai fişeklerden gelebilecek tehlikelere karşı çocuklarını uyarmaları istenirken, yine 18 yaş altı çocuk ve gençlerin havai fişek gibi maddelere dokunmaması gerektiği açıklandı.