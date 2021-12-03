Video Dünya Almanya’da aşısız kişilerin birçok işletmeye girmesi yasaklandı | Video
Almanya’da aşısız kişilerin birçok işletmeye girmesi yasaklandı | Video

Almanya’da aşısız kişilerin birçok işletmeye girmesi yasaklandı | Video

03.12.2021 | 08:53

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Almanya’da artan Covid-19 vaka sayılarının ardından kısıtlamalar sıkılaştırılarak, aşılanmamış kişilerin birçok işletmeye girişi yasaklandı.

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Almanya'da Covid-19 vakaların yeniden yükselişe geçmesinin ardından federal hükümet ve eyalet başbakanları bir araya geldi. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen Başbakan Angela Merkel ve halefi Olaf Scholz, ülke genelinde Covid-19 kısıtlamalarının sıkılaştırıldığını ve aşılanmamış kişiler için sert temas kuralları getirildiğini duyurdu.

"BU BİR MİLLİ DAYANIŞMA EYLEMİDİR"
Merkel yaptığı açıklamada, Almanya'daki salgının durumunu çok ciddi olarak nitelendirerek, dördüncü dalganın kırılması gerektiğini belirtti. Hatırlatıcı aşı dozlarının önemine vurgu yapan Merkel, çift aşılamada aşı statüsünün kalıcı olarak tanınmayacağını, bu nedenle hatırlatıcı dozların önemli olduğunu açıkladı. Salgındaki son durumu değerlendiren Merkel, hastanelerde doluluk oranlarının kısmen sınıra ulaştığını ifade ederek, "Bu bir milli dayanışma eylemidir" dedi.

Ülke çapında, sinemalara, tiyatrolara, restoranlara ve benzeri işletmelere erişim, vaka sayısı ne olursa olsun sadece aşı olanlar ve iyileşenler için mümkün olacak. Perakende satış yapan mağazalarında da 2G kuralı (aşılı veya iyileşmiş olmak) geçerli olacak. Aşılanmamış ve hastalığı geçirmemiş kişilerin söz konusu yerlere girişi kısıtlanacak. Gıda, hijyenik malzeme ve eczane gibi günlük ihtiyaç malzemeleri satan yerler bu kuraldan muaf tutulacak.

Yedi günlük insidans değerlerinin 350'nin üzerinde olduğu yerlerde kulüpler ve diskoların ise kapatılacağı açıklandı.

Kamusal veya özel alanda aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin yer aldığı buluşmalar, kendi hane halkı ve başka bir haneden en fazla 2 kişiyle sınırlandırılacak.

BÜYÜK ETKİNLİKLERE KISITLAMALAR GETİRİLDİ
Kapalı ve açık alanlardaki büyük etkinliklerde kapasitenin en fazla yüzde 30'u kullanılacak, kapalı alanlardaki etkinliklere en fazla 5 bin kişi, açık alanlardaki etkinliklere ise en fazla 15 bin kişi katılabilecek.

Vakaların çok yüksek olduğu bölgelerde etkinlikler iptal edilecek ve spor müsabakaları seyircisiz yapılacak.

YILBAŞINDA HAVAİ FİŞEK VE TOPLANMA YASAĞI
Yılbaşında, havai fişek atılamayacak, yılbaşı akşamı insanların gruplar halinde sokaklarda toplanmaları ise yasaklandı.

Almanya'da Covid-19 aşısının kanunla zorunlu hale getirilmesi planlanıyor. Merkel'den sonra Almanya'nın yeni başbakanı olması beklenen Scholz, geçtiğimiz günlerde ülke çapında aşı zorunluluğunun yasallaştırılması gerektiğini ifade etmişti.

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