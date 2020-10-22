Almanya'da camiye ayakkabıyla giren polislere tepki | Video
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Almanya'nın başkenti Berlin'de arama yapan 150 kişilik polis ekibi camiye ayakkabılarıyla girdi! Cemaat, namaz kılınırken ayakkabılarıyla camiye giren polislere tepki gösterdi.