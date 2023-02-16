Almanya'da, depremzedeler için toplanan yardım malzemeleri kundaklandı | Video
Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Recklinghausen şehrinde, Türkiye'deki depremzedeler için toplanarak depoda bekletilen yardım malzemelerin kimliği belirsiz kişilerce kundaklandığı bildirildi.
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