Video Dünya Almanya’da eczanelerde ilaç alarmı! İlaç krizi çocukları vurdu | Video
Almanya’da eczanelerde ilaç alarmı! İlaç krizi çocukları vurdu | Video

Almanya’da eczanelerde ilaç alarmı! İlaç krizi çocukları vurdu | Video

01.10.2022 | 11:23

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Almanya'da eczanelerde ilaç krizi yaşanıyor. 300'den fazla ilaç tedarik edilemiyor. Özellikle çocukların ihtiyaç duyduğu ağrı kesici ve ateş düşürücü şuruplara ulaşılamıyor. A Haber, Almanya'daki eczacılarla, yaşanan sıkıntıları konuştu. İşte tüm detayları…

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