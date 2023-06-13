Video Dünya Almanya’da ikiyüzlü uygulama! ‘İfade özgürlüğü’ savunucusu ülke göstericiyi böyle engelledi! | Video
Almanya’da ikiyüzlü uygulama! ‘İfade özgürlüğü’ savunucusu ülke göstericiyi böyle engelledi! | Video

Almanya’da ikiyüzlü uygulama! ‘İfade özgürlüğü’ savunucusu ülke göstericiyi böyle engelledi! | Video

13.06.2023 | 11:59

​Sık sık Türkiye’yi ifade ve gösteri özgürlüğünü kısıtlamakla itham eden Avrupa ülkelerinin ikiyüzlü uygulamaları birer birer ortaya dökülüyor. Son olarak Almanya’da insan haklarını açık açık ihlal eden bir uygulamaya imza atıldı. Alman polisi, bir kişinin eyleme katılmasını engellemek için evinden yerlerde sürükleyerek gözaltına aldı.

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