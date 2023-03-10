Almanya'da kiliseye silahlı saldırı: 7 ölü, 8 yaralı | Video
Almanya'nın Hamburg kentinde bir kiliseye yapılan silahlı saldırıda 7 kişi öldü, 8 kişi ise yaralandı.
Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale ambulanslarda yapıldı. Polis çevre caddeleri trafiğe kapatırken, telefonlara gönderdiği mesajda halka bölgeden uzak durmaları ve dışarı çıkmamaları çağrısı yaptı.
Silahlı saldırının nedeni ve saldırganın kimliği henüz tespit edilmezken, polisin olay yerindeki incelemesinin sürdüğü belirtildi.
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