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Almanya'da kiliseye silahlı saldırı: 7 ölü, 8 yaralı | Video

Almanya'da kiliseye silahlı saldırı: 7 ölü, 8 yaralı | Video

10.03.2023 | 09:32

Almanya'nın Hamburg kentinde bir kiliseye yapılan silahlı saldırıda 7 kişi öldü, 8 kişi ise yaralandı.

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Almanya'nın Hamburg kentindeki Alsterdorf semtinde yer alan Yehova Şahitleri'ne ait bir kiliseye dün yerel saatle 21.00'de yaklaşık 40 kişinin bulunduğu sırada silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi ise yaralandı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, saldırganın olay sonrası intihar ettiği ifade edildi.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale ambulanslarda yapıldı. Polis çevre caddeleri trafiğe kapatırken, telefonlara gönderdiği mesajda halka bölgeden uzak durmaları ve dışarı çıkmamaları çağrısı yaptı.

Silahlı saldırının nedeni ve saldırganın kimliği henüz tespit edilmezken, polisin olay yerindeki incelemesinin sürdüğü belirtildi.

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