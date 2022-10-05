Almanya'da odun hırsızlığı! Enerji krizinin ardından soygun vakaları arttı | Video
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Fahiş fiyat artışları, Almanya’da insanları odunla ısınmaya yöneltti. Odun fiyatı da artınca, ormanlardan ağaç hırsızlığı başladı. Hırsızlığın önüne geçmek için ağaçlara çip takılıyor. İşte ayrıntılar..