Almanya'daki Türkler cumhurbaşkanı seçiminin 2. turunda uzun kuyruklar oluşturdu | Video
Yurt dışında ikinci tur oy verme işlemi başladı. Almanya'nın Köln ve Frankfurt kentlerinde Türkiye'deki cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için oy vermek isteyen seçmenler, uzun kuyruklar oluşturdu.
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