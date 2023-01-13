Video Dünya Almanya'nın Hagen kentinde sel: Nehirlerde su seviyesi yükseldi | Video
Almanya'nın Hagen kentinde sel: Nehirlerde su seviyesi yükseldi | Video

Almanya'nın Hagen kentinde sel: Nehirlerde su seviyesi yükseldi | Video

13.01.2023 | 15:40

Almanya'nın Hagen kentinde etkili olan yoğun yağışın yol açtığı sel nedeniyle nehirlerde su seviyesi yükselirken, bazı bölgelerin boşatılması istendi.

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Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Hagen kentinde etkili olan yoğun yağış, sele yol açtı. Binaların bodrum katları, garajları ve bazı iş yerleri sular altında kaldı. Volme ve Nahmer Bach nehirlerinde su seviyeleri yükselirken, itfaiye ekipleri kum torbalarıyla önlem aldı. Nehirlere yakın bazı bölgelerin sel tehlikesine karşı boşatılması istendi. Alman Hava Durumu Servisi (DWD) ise şiddetli yağışın devam edeceği konusunda uyarıda bulundu.

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