Altın Tapınak'taki ibadeti bozan adam dövülerek öldürüldü | Video

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Hindistan'da halkın çok önem verdiği Altın Tapınak'taki ibadet bozan adam dövülerek öldürüldü. Adamın kutsal kitap içine kılıç koymaya çalıştığı ifade edildi. Olay anı kameraya yansıdı.