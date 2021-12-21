Video Dünya Altın Tapınak'taki ibadeti bozan adam dövülerek öldürüldü | Video
Altın Tapınak'taki ibadeti bozan adam dövülerek öldürüldü | Video

Altın Tapınak'taki ibadeti bozan adam dövülerek öldürüldü | Video

21.12.2021 | 09:29

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Altın Tapınak’taki ibadeti bozan adam dövülerek öldürüldü | Video 00:27
Altın Tapınak'taki ibadeti bozan adam dövülerek öldürüldü | Video 21.12.2021 | 09:29
Son dakika! Almanya’da kamyon ABD askeri araç konvoyuna daldı | Video 00:43
Son dakika! Almanya'da kamyon ABD askeri araç konvoyuna daldı | Video 20.12.2021 | 16:07
Malezya’da selde 3 kişi hayatını kaybetti | Video 02:31
Malezya’da selde 3 kişi hayatını kaybetti | Video 20.12.2021 | 15:05
Filipinler’i vuran Rai Tayfun’unda can kaybı gittikçe artıyor! Ölü sayısı 208’e yükseldi | Video 05:03
Filipinler'i vuran Rai Tayfun’unda can kaybı gittikçe artıyor! Ölü sayısı 208’e yükseldi | Video 20.12.2021 | 11:23
İngiltere’de yine bakıcı dehşeti! Ağlayan bebeğin yüzüne oyuncak ayıyla bastırıp boğmaya çalıştı | Video 00:15
İngiltere'de yine bakıcı dehşeti! Ağlayan bebeğin yüzüne oyuncak ayıyla bastırıp boğmaya çalıştı | Video 20.12.2021 | 10:55
Japon milyarder Maezawa, 12 günlük uzay yolculuğunu tamamladı | Video 02:42
Japon milyarder Maezawa, 12 günlük uzay yolculuğunu tamamladı | Video 20.12.2021 | 10:24
Şili’nin yeni Devlet Başkanı Gabriel Boric oldu | Video 01:10
Şili’nin yeni Devlet Başkanı Gabriel Boric oldu | Video 20.12.2021 | 09:52
Sudan’da binlerce kişi “Aralık Devrimi”nin 3. yıl dönümünde sokaklara döküldü | Video 02:47
Sudan’da binlerce kişi “Aralık Devrimi”nin 3. yıl dönümünde sokaklara döküldü | Video 20.12.2021 | 08:54
Belçika’daki protestolarda gözaltı sayısı 55’e yükseldi | Video 01:26
Belçika’daki protestolarda gözaltı sayısı 55’e yükseldi | Video 20.12.2021 | 08:53
İngiltere’de ’Efsanevi büyük kedi’ kameraya yakalandı | Video 00:05
İngiltere'de 'Efsanevi büyük kedi' kameraya yakalandı | Video 19.12.2021 | 16:58
İranlı hayvanseverleri kızdıran tasarı | Video 07:16
İranlı hayvanseverleri kızdıran tasarı | Video 19.12.2021 | 13:33
Endonezya’da Semeru Yanardağı yeniden harekete geçti | Video 00:28
Endonezya'da Semeru Yanardağı yeniden harekete geçti | Video 19.12.2021 | 13:22
Filipinler’i vuran Rai Tayfunu geride yüzlerce can kaybı bıraktı | Video 00:51
Filipinler'i vuran Rai Tayfunu geride yüzlerce can kaybı bıraktı | Video 19.12.2021 | 12:08
Filipinler’i vuran Rai Tayfunu geride 75 can kaybı bıraktı | Video 00:51
Filipinler'i vuran Rai Tayfunu geride 75 can kaybı bıraktı | Video 19.12.2021 | 11:57
Büyük kaçış başladı! Fransa-İngiltere sınırında dev kuyruklar oluştu 03:17
Büyük kaçış başladı! Fransa-İngiltere sınırında dev kuyruklar oluştu 18.12.2021 | 12:21
Irak’ın Erbil şehrindeki selde 12 kişi öldü 05:56
Irak'ın Erbil şehrindeki selde 12 kişi öldü 18.12.2021 | 09:45
’Çinli Elon Musk’ ortalığı karıştırdı! | Video 00:12
'Çinli Elon Musk' ortalığı karıştırdı! | Video 17.12.2021 | 16:19
TikTok fenomeni kız, saç tokasını takas ederek ev aldı | Video 01:13
TikTok fenomeni kız, saç tokasını takas ederek ev aldı | Video 17.12.2021 | 15:50
Filipinler’i vuran Rai Tayfunu’nda can kaybı 12’ye yükseldi | Video 00:33
Filipinler'i vuran Rai Tayfunu'nda can kaybı 12'ye yükseldi | Video 17.12.2021 | 15:28
Irak’ı sel vurdu: 8 ölü | Video 01:54
Irak'ı sel vurdu: 8 ölü | Video 17.12.2021 | 12:42

Hindistan'da halkın çok önem verdiği Altın Tapınak'taki ibadet bozan adam dövülerek öldürüldü. Adamın kutsal kitap içine kılıç koymaya çalıştığı ifade edildi. Olay anı kameraya yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA