Amsterdam Üniversitesi'ndeki Filistin gösterisine müdahale: 125 gözaltı | Video
Hollanda’daki Amsterdam Üniversitesi'ndeki Filistin’e destek gösterilerine düzenlenen polis baskınında 125 kişi gözaltına alındı.
Amsterdam Üniversitesi ve Amsterdam Vrije Üniversitesi'ndeki dün başlayan gösterilerde öğrenciler, okul yönetimlerine İsrail ile olan ekonomik ve akademik iş birliklerini askıya almaları çağrısında bulundu.
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