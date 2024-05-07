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Video Dünya Amsterdam Üniversitesi'ndeki Filistin gösterisine müdahale: 125 gözaltı | Video
Amsterdam Üniversitesi'ndeki Filistin gösterisine müdahale: 125 gözaltı | Video

Amsterdam Üniversitesi'ndeki Filistin gösterisine müdahale: 125 gözaltı | Video

07.05.2024 | 13:50

Hollanda’daki Amsterdam Üniversitesi'ndeki Filistin’e destek gösterilerine düzenlenen polis baskınında 125 kişi gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
ABD'deki üniversitelerde başlayan Gazze'ye destek eylemleri dünya çapında yayılıyor. Hollanda'daki üniversitelere de sıçrayan protestolarda polis ve eylemciler arasında arbede yaşandı. Hollanda polisi dün gece saatlerinde Amsterdam Üniversitesi'nde kurulan Filistin'e destek kampına baskın düzenledi. Polis tarafından yapılan açıklamada, şiddet olaylarının yaşanması nedeniyle "düzeni yeniden sağlamak için" üniversiteye baskın düzenlendiği ve 125 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Polis eşliğinde kampüse giren iş makinesi, öğrencilerin oluşturduğu barikatları yıktı. Polis ekipleri de göstericileri uzaklaştırmak için copla müdahale etti. Olayda yaralanan olmazken, polisin müdahalesi öğrenciler tarafından büyük tepki topladı.

Amsterdam Üniversitesi ve Amsterdam Vrije Üniversitesi'ndeki dün başlayan gösterilerde öğrenciler, okul yönetimlerine İsrail ile olan ekonomik ve akademik iş birliklerini askıya almaları çağrısında bulundu.
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