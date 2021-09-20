Video Dünya Aniden aracın önüne atladı, kalkıp yoluna devam etti | Video

Aniden aracın önüne atladı, kalkıp yoluna devam etti | Video

Aniden aracın önüne atladı, kalkıp yoluna devam etti | Video
20.09.2021 | 16:19

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Çekya’nın Ostrava şehrinde kaldırımda yürüyen bir adam aniden yoldan geçen bir arabanın önüne atladı. İsmi açıklanmayan adam hiçbir şey olmamış gibi yerinden kalkıp yoluna devam ederken aracın sürücüsü hafif yaralandı, araçta ise maddi hasar meydana geldi. Polis, her yerde yola atlayan kişiyi arıyor.

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Çekya'nın Ostrava şehrinin Zbreh bölgesindeki Vkovick caddesinde kaldırımda yürüyen bir adam aniden seyir halindeki bir aracın önüne atladı. Yere düşen adam hiçbir şey olmamış gibi yerden kalkarak yürümeye devam etti. Şahsı, aracın önüne atlaması ile ani fren yapan araç sürücüsü ise hafif yaralanırken araçta maddi hasar meydana geldi.

Ostrava Polis Sözcüsü Eva Michalkov yaptığı açıklamada, "Kamera kayıtlarından elde ettiğimiz görüntüler ile şahsın kim olduğunu araştırıyoruz. Bu durum tam olarak bir intihar girişimi gibi durmuyor. Belki de akıl sağlığı yerinde olmayan birisidir. Elbette her şeyi şahsa ulaştıktan sonra öğreneceğiz. Yaptığımız incelemelerde araç sürücüsünde hafif sıyrıklar var. Araçta ise yaklaşık 50 bin kronluk (yaklaşık 2 bin Euro) maddi hasar meydana gelmiş durumda. Şahıs başkasının canını tehlikeye atmak ve başkasının malına zarar vermek suçlarından mahkemeye çıkacak" dedi.

Çekya İstatistik Enstitüsü'nün verilerine göre, Çekya'da 2020 yılında 94 bin 794 trafik kazası gerçekleşirken bu kazalarda 460 kişi hayatını kaybetti. Kazalarda 20 bin 880 hafif ve orta yaralanma yaşanırken bin 807 kişi de ağır yaralı olarak hastanelere kaldırıldı.

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