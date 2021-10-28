Video Dünya Annesini ve teyzesini öldüren zanlı, dava sırasında miyavlayınca duruşma ertelendi | Video
Annesini ve teyzesini öldüren zanlı, dava sırasında miyavlayınca duruşma ertelendi | Video

Annesini ve teyzesini öldüren zanlı, dava sırasında miyavlayınca duruşma ertelendi | Video

28.10.2021 | 12:46

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Arjantin’de İsrailli Gilad Gil Pereg’in, çıkarıldığı mahkemede miyavlamaya başlaması üzerine davanın yargıcı duruşmaya ileri bir tarihe erteleme kararı aldı. Israrlara rağmen miyavlamaktan vazgeçmeyen Pereg, annesini ve teyzesini öldürmekten yargılanıyor.

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