Annesini ve teyzesini öldüren zanlı, dava sırasında miyavlayınca duruşma ertelendi | Video

Arjantin’de İsrailli Gilad Gil Pereg’in, çıkarıldığı mahkemede miyavlamaya başlaması üzerine davanın yargıcı duruşmaya ileri bir tarihe erteleme kararı aldı. Israrlara rağmen miyavlamaktan vazgeçmeyen Pereg, annesini ve teyzesini öldürmekten yargılanıyor.