Antarktika’dan kopan buzdağı böyle görüntülendi | Video
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Antarktika’dan 2017 yılında kopan ve Atlantik Okyanusu’nun güneyinde sürüklenen A68a adlı buzdağı, Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) tarafından görüntülendi. Buzdağının, Güney Georgia Adası’na yaklaştığı ifade edildi.
Antarktika'dan 2017 yılında kopan ve Atlantik Okyanusu'nun güneyinde sürüklenen A68a adlı buzdağı, RAF tarafından görüntülendi. 4200 kilometrekare büyüklüğündeki dev buzdağının Güney Georgia Adası'na yaklaştığı ve adayla çarpışma rotasında olduğu ifade edildi. A68a buzdağı, dünyada kayıtlı en büyük buzdağı olma özelliğini taşıyor ve Güney Georgia Adası'yla neredeyse aynı büyüklükte olduğu ifade ediliyor.