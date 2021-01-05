Aracın çarptığı iki gencin üstünden başka bir aracın geçtiği feci kaza kamerada! 1 ölü, 1 yaralı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:16
00:24
Assange’ın ABD’ye iade talebine İngiltere'den ret | Video 04.01.2021 | 14:57
00:14
Lübnan'da akaryakıt deposunda patlama: 10 yaralı | Video 04.01.2021 | 12:22
00:35
İsrail'de yoğun sis nedeniyle uçuşlar askıya alındı | Video 04.01.2021 | 12:22
00:26
ABD'de bir otelin çatısından iki paraşütlü atladı | Video 04.01.2021 | 08:45
00:58
00:58
00:26
ABD'de 25 katlı otelin çatısından atlayan paraşütçüler kamerada | Video 04.01.2021 | 08:41
04:27
00:28
ABD'de uçak evin üzerine düştü: 3 ölü | Video 03.01.2021 | 14:02
00:24
Resulayn'daki bombalı saldırı anı kamerada | Video 03.01.2021 | 09:14
00:45
00:20
Çin’de iki robotun tartıştığı anlar sosyal medyada olay oldu | Video 02.01.2021 | 11:23
01:07
Meksika'da okyanusu alevler kapladı! Su altı boru hattında patlama | Video 01.01.2021 | 16:42
00:48
ABD'de Armed Forces Bowl maçında takımlar arasında kavga çıktı | Video 01.01.2021 | 14:33
00:51
ABD’de aşı kuyruğu | Video 01.01.2021 | 13:46
00:51
01:29
02:28
Tayvan 2021'e merhaba dedi. Muhteşem görüntüler | Video 01.01.2021 | 08:18
02:15
Kuzey Kore’de 2021 coşkusu | Video 01.01.2021 | 08:18
Rusya’da yoldan karşıya geçmeye çalışan iki gence önce bir araç çarptı, ardından arkadan gelen başka bir araç üstlerinden geçti. Feci kazada 18 yaşındaki genç hayatını kaybederken, 19 yaşındaki ise ağır yaralandı.
Rusya'nın Tambov şehrinde akşam saatlerinde 18 ve 19 yaşlarındaki iki genç, yoldan karşıya geçmek istedi. Bu sırada seyir halindeki bir araç, karşıya geçmeye çalışan gençlere yola adımlarını attığı sırada çarptı. Çarpmanın şiddetiyle iki genç, yolun ortasına savrulunca bu kez arkadan hızla gelen başka bir aracın altında kaldı. İkinci araç gençlerin üzerinden geçerken, kısa süre sonra durabildi. Korkunç kazada ağır yaralanan gençler, bölgeye gönderilen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.
Yapılan ilk müdahalelere rağmen 18 yaşındaki genç kız kurtarılamazken, 19 yaşındaki genç ise yoğun bakıma alındı. Gencin sağlık durumunun kritik olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kazaya karışan 2 sürücünün ifadesi alındı. Güvenlik kamerası görüntülerine göre genç kızların kusurlu bulunduğu ve bu nedenle söz konusu sürücülerin tutuksuz yargılanmasına karar verildiği bildirildi.