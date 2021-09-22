Arjantin’de iyileştirilen 14 penguen okyanusa bırakıldı | Video
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Arjantin’de kurtarılan ve tedavi edilen 14 Macellan pengueni, Buenos Aires eyaleti kıyılarından okyanusa bırakıldı.
Arjantin merkezli Mundo Marino Vakfı, 14 Macellan penguenini Şubat ve Ağustos ayları arasında Buenos Aires eyaletinin farklı kıyılarından kurtardı. Yetersiz beslenme, hipotermi ve sıvı kaybı yaşayan ve çeşitli yaraları bulunan penguenler tedavili edilerek iyileştirildi. İyileşen penguenler, Buenos Aires eyaletinin La Costa Partido bölgesindeki San Clemente del Tuyu kasabası kıyılarından okyanusa bırakıldı.
Küresel ısınma nedeniyle büyük risk altında bulunan Macellan penguenleri Eylül ve Mart aylarındaki üreme ve kuluçka dönemlerinde karaya çıkıyor.