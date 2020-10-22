Arjantin'de muhabirin cep telefonu canlı yayın öncesi böyle çalındı | Video

Arjantin'de bir televizyon kanalının muhabiri Diego Demarco, artan hırsızlık olaylarıyla ilgili canlı bağlantı yapacakken elindeki cep telefonunu çaldırdı. Başkent Buenos Aires'e yakın bir noktada meydana gelen hırsızlık olayı sosyal medyada geniş yer buldu.