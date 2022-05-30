Arnavutluk’ta 3. tur Cumhurbaşkanlığı seçimi adaysız yapıldı | Video

Arnavutluk Parlamentosu, Cumhurbaşkanını seçmek için toplandığı oturumda siyasi partilerin parlamento temsilcileri tarafından aday belirlenememesi üzerine seçimin 3. turunu da adaysız olarak gerçekleştirdi.

Arnavutluk'ta Cumhurbaşkanlığı seçiminin 3.turu gerçekleştirildi. Daha önce bir araya gelen siyasi partilerin parlamento temsilcileri bugün Cumhurbaşkanlığı seçiminin 3. turunun yapılmasını onayladı ancak yapılan görüşmelerde herhangi bir aday üzerine uzlaşmaya varılamadı. Sosyalist Partisi Parlamento Grup Başkanı Taulant Balla, 3. turun da adaysız olarak yapılacağını söyledi.

Arnavutluk Anayasasında 2007 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin yapılan kanun değişikliğine göre , Cumhurbaşkanı seçimi için toplamda 5 tur düzenleniyor. Parlamento tarafından seçilen Cumhurbaşkanının ilk 3 turda 84 oy alması gerekiyor. İlk 3 turda Cumhurbaşkanı seçilememesi durumunda ise ülkede siyasi kriz yaşanmaması için 4. turda 71 oy isteniyor. Cumhurbaşkanın 5 tur boyunca seçilememesi halinde ülkede 45 gün içinde yeniden genel seçime gidiliyor.