Video Dünya Aşı pasaportu olmayanlar markete alınmadı, Fransa'da ortalık karıştı | Video

Aşı pasaportu olmayanlar markete alınmadı, Fransa'da ortalık karıştı | Video

Aşı pasaportu olmayanlar markete alınmadı, Fransa'da ortalık karıştı | Video
19.08.2021 | 09:56

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Fransa’da halkın yoğun tepkisini çeken koronavirüs aşı pasaportu uygulaması devreye girdi. Gıda alışverişi yapmak isteyen Fransızlar, aşı pasaportu olmadığı için marketlere alınmadı. Uygulama büyük tepki çekti

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