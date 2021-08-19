Aşı pasaportu olmayanlar markete alınmadı, Fransa'da ortalık karıştı | Video
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Fransa’da halkın yoğun tepkisini çeken koronavirüs aşı pasaportu uygulaması devreye girdi. Gıda alışverişi yapmak isteyen Fransızlar, aşı pasaportu olmadığı için marketlere alınmadı. Uygulama büyük tepki çekti