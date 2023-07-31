Aşırı sıcaklardan bunalan ayı, evin jakuzisine girerek serinledi | Video

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentine bağlı Burbank semtinde bir ayı, aşırı sıcaklardan bunalınca çareyi soğuk sularda buldu. Ülkede etkili olan aşırı sıcaklarda bir ayı, evin bahçesinde bulunan jakuziye girdi. Jakuzide serinleyen ayı, rahat bir nefes aldı. İhbarı alan polis, evin bahçesine geldiğinde ayıyı duvarın üzerinden ağaca doğru yönelmiş bir şekilde bulduklarını açıkladı.Burbank Polis Departmanı ayıların evlere yaklaşmaları için bölge halkına çöp ve yiyeceklerini kilitli bir alanda tutmaları uyarısı yaptı.