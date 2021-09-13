Video Dünya Astronotlar Uluslararası Uzay İstasyonu'nda uzay yürüyüşü gerçekleştirdi | Video

Astronotlar Uluslararası Uzay İstasyonu'nda uzay yürüyüşü gerçekleştirdi | Video

Astronotlar Uluslararası Uzay İstasyonu'nda uzay yürüyüşü gerçekleştirdi | Video
13.09.2021 | 11:19

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Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 2 astronotun Uluslararası Uzay İstasyonu'nun dışına çıkarak gerçekleştirdikleri uzay yürüyüşünün başarıyla tamamlandığını açıkladı.

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Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 2 astronotun Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) dışına çıkarak gerçekleştirdikleri uzay yürüyüşünün başarıyla tamamlandığını duyurdu. Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı'ndan (JAXA) Astronot Akihiko Hoshide ve Avrupa Uzay Ajansı'ndan (ESA) Thomas Pesquet'in istasyona takılacak güneş panellerinin montaj çalışmalarını gerçekleştirmek üzere çıktığı görevin 6 saat 54 dakika sürdüğü bildirildi. Sorunsuz bir şekilde tamamlanan görev, ISS'in montaj ve bakımı için gerçekleştirilen 244. uzay yürüyüşü olarak kayıtlara geçerken, Astronot Hoshide kariyerinin 4., Pesquet ise 6. uzay yürüyüşünü tamamlamış oldu.

Geçtiğimiz ay ABD'li Astronot Mark Vande Hei ve Japon meslektaşı Akihiko Hoshide'nin gerçekleştirmesi beklenen uzay yürüyüşü göreve 24 saatten az bir süre kala alınan sürpriz kararla ileri bir tarihe ertelenmişti. Kararın nedeninin Hei'nin yaşadığı küçük çaplı bir sağlık problemi olduğu belirtilmişti. Uzay yürüyüşünün Space X'in kargo uçuşu ve Rus astronotların Eylül ayındaki uzay yürüyüşlerinden sonra gerçekleşeceği açıklanmıştı.

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