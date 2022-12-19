Atina’da kafede silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı | Video

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Yunanistan’ın başkenti Atina’da bir kafede gerçekleştirilen silahlı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ise yaralandığı belirtildi.
Güvenlik kameralara yansıyan görüntülerde, kafeye giren tıbbi maskeli ve kapşonlu saldırganın masaya yaklaşarak şahıslara yakın bir mesafeden 6 el ateş ettiği ve sonrasında olay yerinden kaçtığı görülüyor. Saldırı nedeniyle yan masada oturan bir kadının da yaralandığı aktarıldı.
Polis tarafından yapılan açıklamada, olayın uyuşturucu çetelerinin hesaplaşması nedeniyle yaşandığı belirtirken, öldürülen kişilerin uyuşturucu ve hırsızlık gibi suçlardan çok sayıda sabıkasının bulunduğu kaydedildi. Arnavutluk kökenli oldukları düşünülen 2 kişinin otopsi yapılması için hastaneye götürüldüğü öğrenildi.