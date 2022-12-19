Video Dünya Atina’da kafede silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı | Video
Atina’da kafede silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı | Video

Atina’da kafede silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı | Video

19.12.2022 | 14:11

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Yunanistan’ın başkenti Atina’da bir kafede gerçekleştirilen silahlı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

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Yunanistan'ın başkenti Atina'da dün akşam saatlerinde kalabalık bir kafede silahlı saldırı gerçekleştirildi. Nea Smirni semtinde yerel saatle 21.30 sıralarında meydana gelen olayda, saldırganın ateş açması sonucu 44 ve 41 yaşlarındaki 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Güvenlik kameralara yansıyan görüntülerde, kafeye giren tıbbi maskeli ve kapşonlu saldırganın masaya yaklaşarak şahıslara yakın bir mesafeden 6 el ateş ettiği ve sonrasında olay yerinden kaçtığı görülüyor. Saldırı nedeniyle yan masada oturan bir kadının da yaralandığı aktarıldı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, olayın uyuşturucu çetelerinin hesaplaşması nedeniyle yaşandığı belirtirken, öldürülen kişilerin uyuşturucu ve hırsızlık gibi suçlardan çok sayıda sabıkasının bulunduğu kaydedildi. Arnavutluk kökenli oldukları düşünülen 2 kişinin otopsi yapılması için hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

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