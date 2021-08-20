Atina'nın kuzeybatısındaki yangın kontrol altına alınamıyor | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:31
Atina'nın kuzeybatısındaki yangın kontrol altına alınamıyor | Video 20.08.2021 | 15:31
02:32
New York'ta UFO ortaya çıktı! Siyah UFO, görenleri korkuttu | Video 20.08.2021 | 14:54
02:58
Elon Musk, Tesla'nın insansı robot geliştirdiğini açıkladı ve tarih verdi 20.08.2021 | 14:42
07:46
00:14
00:18
01:25
00:25
Esad rejimi İdlib kırsalını vurdu: 4 çocuk hayatını kaybetti | Video 20.08.2021 | 11:35
00:27
İsrail, Lübnan üzerinden Suriye'ye hava saldırısı düzenledi | Video 20.08.2021 | 10:10
03:56
03:12
Pakistan’da Kerbela anma töreninde patlama: 3 ölü, 59 yaralı | Video 19.08.2021 | 14:40
00:18
Esad rejimi İdlib’i hedef aldı: 4 ölü, 3 yaralı | Video 19.08.2021 | 11:36
01:13
Aşı pasaportu olmayanlar markete alınmadı, Fransa'da ortalık karıştı | Video 19.08.2021 | 09:56
00:44
Kabil Havalimanı'nda bekleyen Afganlara Taliban'dan şiddet | Video 19.08.2021 | 09:44
00:25
Kabil Havalimanı'nda bekleyiş sürüyor | Video 19.08.2021 | 09:36
08:40
00:25
Kabil Havalimanı’nda izdiham: 17 yaralı | Video 18.08.2021 | 15:07
01:29
Afganistan'da Taliban'a "bayrak" protestosu: 2 ölü, 12 yaralı | Video 18.08.2021 | 13:32
00:37
Fransa'da orman yangınları: 1 ölü | Video 18.08.2021 | 13:09
Yunanistan'ın başkenti Atina'ya yaklaşık 60 kilometre mesafedeki Vilia köyü yakınlarında pazartesi günü çıkan yangınla mücadele sürüyor.
Yunanistan'da yaklaşık üç hafta önce başlayan orman yangınları önemli ölçüde kontrol altına alınırken, başkent Atina'nın kuzeybatısındaki çam ormanında 16 Ağustos'ta çıkan yangınla mücadele sürüyor. Atina'ya yaklaşık 60 kilometre mesafedeki Vilia köyü yakınlarındaki yangın söndürme çalışmalarında bu sabah itibarıyla 143'ü Polonya'dan olmak üzere 461 itfaiyeci, 166 araç, 4 yangın söndürme uçağı ve 4 helikopter yer alıyor.
Vatandaşı Koruma Bakanı Michalis Chrisochoidis gece saatlerinde yaptığı açıklamada, yangının halen kontrol altına alınamadığını ifade etti. İtfaiye ekipleri de ormanlık alana erişim yollarının olmaması, yüksek sıcaklık ve sürekli değişen rüzgarlar dahil olmak üzere zorlu koşullarla karşı karşıya kaldıklarını belirtti.