Video Dünya Avrupa'da enerji krizi büyüyor | Video
Avrupa'da enerji krizi büyüyor | Video

Avrupa'da enerji krizi büyüyor | Video

05.09.2022 | 12:30

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Avrupa’da enerji krizi büyüyor | Video 00:33
Avrupa'da enerji krizi büyüyor | Video 05.09.2022 | 12:30
Fransa’da doktor krizi | Video 01:02
Fransa'da doktor krizi | Video 05.09.2022 | 12:16
Hindistan’da lunaparktaki dönen salıncak düştü: 13 yaralı! Korkunç anlar kamerada | Video 01:14
Hindistan’da lunaparktaki dönen salıncak düştü: 13 yaralı! Korkunç anlar kamerada | Video 05.09.2022 | 11:29
Pakistan’daki sel felaketinde can kaybı bin 314’e yükseldi | Video 02:02
Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı bin 314'e yükseldi | Video 05.09.2022 | 10:06
Pakistan’da sel nedeniyle hastalık vakaları arttı | Video 02:13
Pakistan’da sel nedeniyle hastalık vakaları arttı | Video 05.09.2022 | 08:52
Meksika’daki sellerde can kaybı 20’ye ulaştı | Video 00:56
Meksika’daki sellerde can kaybı 20’ye ulaştı | Video 05.09.2022 | 08:52
Almanya’da küçük uçak düştü: 2 ölü | Video 04:42
Almanya'da küçük uçak düştü: 2 ölü | Video 05.09.2022 | 08:54
Filistin’de otobüse ateş açıldı: 4 İsrailli yaralandı | Video 00:39
Filistin'de otobüse ateş açıldı: 4 İsrailli yaralandı | Video 04.09.2022 | 15:48
İran’da 43 yıl sonra ilk defa yabancı bir film gösterime girdi 07:04
İran’da 43 yıl sonra ilk defa yabancı bir film gösterime girdi 04.09.2022 | 09:57
Arjantin’de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Kirchner’a saldırı girişimi! O anlar kamerada | Video 00:24
Arjantin'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Kirchner'a saldırı girişimi! O anlar kamerada | Video 02.09.2022 | 10:27
ABD polisinden genç kıza yumruklu saldırı | Video 00:44
ABD polisinden genç kıza yumruklu saldırı | Video 01.09.2022 | 11:11
İsrail’de 500 bin yıllık dev fildişi keşfedildi | Video 02:21
İsrail'de 500 bin yıllık dev fildişi keşfedildi | Video 01.09.2022 | 10:30
İngiltere’de enflasyon ailelerin belini büktü: Bunu alamazsın, hesabında para yok | Video 01:57
İngiltere'de enflasyon ailelerin belini büktü: "Bunu alamazsın, hesabında para yok" | Video 01.09.2022 | 10:52
Meksika’da heyelan anı kamerada | Video 00:25
Meksika’da heyelan anı kamerada | Video 01.09.2022 | 08:47
Aliyev, Paşinyan ve Michel’den üçlü zirve | Video 01:03
Aliyev, Paşinyan ve Michel'den üçlü zirve | Video 31.08.2022 | 15:46
İspanya’da tenis topu büyüklüğünde dolu yağdı! 1 bebek öldü, onlarca kişi yaralandı | Video 07:01
İspanya’da tenis topu büyüklüğünde dolu yağdı! 1 bebek öldü, onlarca kişi yaralandı | Video 31.08.2022 | 12:47
Biden: Saldırı silahlarını yasaklamaya kararlıyım | Video 08:15
Biden: "Saldırı silahlarını yasaklamaya kararlıyım" | Video 31.08.2022 | 08:36
Kızının eski sevgilisi evine zorla girmeye çalışınca vurdu! Dehşet anları kamerada | Video 04:32
Kızının eski sevgilisi evine zorla girmeye çalışınca vurdu! Dehşet anları kamerada | Video 30.08.2022 | 16:13
İsrail güçleri, Filistin’in Nablus kentine saldırdı: 25 yaralı | Video 01:59
İsrail güçleri, Filistin'in Nablus kentine saldırdı: 25 yaralı | Video 30.08.2022 | 15:05
Bağdat’taki çatışmalarda Yeşil Bölgeye 4 adet Katyuşa roketi düştü | Video 06:36
Bağdat’taki çatışmalarda Yeşil Bölgeye 4 adet Katyuşa roketi düştü | Video 30.08.2022 | 11:34

Enerji kriziyle boğuşan Avrupa'da hayat 21.00 sonrası adeta duruyor. AB ülkesi İtalya'da saat 21.00'den sonra mekânlarda ışıklar sönüyor, mumlar yanıyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA