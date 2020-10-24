Avrupa'da hastanelerde yer kalmadı! Corona virüs vaka sayısı yükseldikçe kriz büyüyor | Video
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Avrupa'dan corona virüs ile mücadelede son dakika haberi... Avrupa corona virüs salgını ile ilgili endişe verici gelişmeler yaşanıyor. Dünya, salgınlar da dahil olmak üzere daha önce viral tehditlerle karşılaştı. Ancak her yeni enfeksiyon veya grip mevsimi için bu denli karantina ve önlemler uygulamaya sokulmadı. Avrupa, virüsün ikinci dalgasıyla savaşıyor ve birkaç ülke, artan enfeksiyonlara karşı yeni kısıtlamalar getiriyor. Son olarak Polonya'da tüm ülke kırmızı bölge ilan edildi!