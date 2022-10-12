Avrupa'nın beklediği haberi Putin duyurdu! Doğalgazda "Türkiye" formülü | Video

Rusya Devlet Başkanı Putin, Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırının arkasında Ukrayna özel kuvvetlerinin olduğunu açıkladı. Putin, 'Rusya ile Batı arasındaki gerilimi tırmandırmak isteyenler kimse Kuzey Akım sabotajının arkasında da onlar var' dedi. Putin ayrıca, "Türkiye'de Avrupa için doğalgaz merkezi kurabiliriz. Rusya, kışın dahil Avrupa’ya enerji sevkiyatına hazır, top onların sahasında" ifadelerine yer verdi.