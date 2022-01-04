Avrupa'nın ortasındaki Saraybosna, dünyanın kayak cazibe merkezi oldu | Video

Saraybosna Igman ve Bjelasnica Ski Merkezi Müdürü Adis Musinovic, Bjelasnica'nın profesyonel bir kayak merkezi olduğunu belirterek, “Toplam 40 km pist mevcut. Son teknoloji ile üretilmiş teleferiklerimiz var. Burada kar üretim konusunda son teknoloji kullanıyoruz. Kış kayak sezonu uzun sürüyor” dedi.