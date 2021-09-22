Video Dünya Avustralya polisinden aşı karşıtı protestoculara plastik mermili müdahale | Video

Avustralya polisinden aşı karşıtı protestoculara plastik mermili müdahale | Video

Avustralya polisinden aşı karşıtı protestoculara plastik mermili müdahale | Video
22.09.2021 | 13:50

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Avustralya'nın Melbourne kentinde aşı karşıtı inşaat işçilerinin düzenlediği protestoların 3. gününde binlerce gösterici, güvenlik güçleriyle karşı karşıya geldi. Polis, tansiyonun yükseldiği kentte protestoculara plastik mermiyle müdahalede bulundu.

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Avustralya'nın Victoria eyaletine bağlı Melbourne kentinde inşaat işçileri, şantiyelerde Covid-19 aşısının zorunlu hale getirilmesine karşı başlattığı protestoları sürdürüyor. Halk tarafından da destek gören protestoların 3. gününde binlerce kişi sokaklara döküldü. Protestocular şehrin kuzeyini batı bölgesine bağlayan Westgate Köprüsü'nü trafiğe kapattı. İki saat süreyle trafiğe kapanan köprüde kilometrelerce araç konvoyu oluştu. Şehrin farklı bölgelerinde devam eden protestolarda güvenlik güçleri ise belirli bölgelere barikat kurdu. Polis barikatına tepki gösteren protestocular, polis araçlarına saldırdı. Çıkan olaylarda polis, göstericileri dağıtmak için plastik mermi kullandı. Melbourne polisi, 200'den fazla kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

"POLİSE GOLF TOPU, MUSLUK VE PİL ATILDI"
Eyalet Başbakanı Daniel Andrews protestolara yönelik yaptığı açıklamada, kurallara uymayanlara tolerans gösterilmeyeceğini ifade etti. Victoria Emniyet Müdürü Yardımcızı Ross Günther, polise golf topları, musluk kolları ve pillerle saldırıldığını ifade etti. Protestocuların önceki iki güne göre daha çok şiddete başvurduğunu belirten Günther, 2 polisin kendilerine şişe atılması nedeniyle başından yaralandığını, 3. bir memurun ise göğüs ağrısıyla hastaneye kaldırıldığını belirtti.

İNŞAAT İŞÇİLERİNİN EN AZ 1 DOZ AŞI YAPTIRMASI İSTENDİ
Victoria eyalet hükümetinin inşaat sektöründe çalışan işçiler için aşı zorunluluğu getirmesinin ardından işçiler, şehir merkezinde oturma eylemi düzenlemişti. Devam eden protestoların şiddet olaylarına dönüşmesinin ardından hükümet, inşaat sektörünün faaliyetlerini 2 hafta süreyle durduğunu açıklamıştı. Yerel basında çıkan haberlere göre 23 Eylül Perşembe gününden itibaren inşaat işçilerinin çalışmaya devam edebilmek için en az bir doz aşı yaptırması gerekiyor.

NÜFUSUN YÜZDE 38.8'İ TAMAMEN AŞILANDI
25 milyonu aşkın nüfusa sahip Avustralya'da toplam 90 bin 391 vaka kaydedilirken, bin 186 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkede korona virüse tamamen aşılananların oranı yüzde 38.8, en az 1 doz aşı yaptıranların oranı ise yüzde 60.2 olarak açıklandı.

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