Video Dünya Avustralya’da 22 yıl aradan sonra pembe el balığı görüldü | Video
Avustralya’da 22 yıl aradan sonra pembe el balığı görüldü | Video

Avustralya’da 22 yıl aradan sonra pembe el balığı görüldü | Video

24.12.2021 | 12:22

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Avustralya’da, Tarım, Su ve Çevre Bakanlığı, 22 yıl sonra ilk kez ülkenin Tasmanya eyaleti açıklarında ‘pembe el balığı’nın (Handfish) görüldüğünü duyurdu.

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Avustralya Tarım, Su ve Çevre Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Parks Australia' ulusal parkı ve Tasmanya Üniversitesi'nin ortak araştırması kapsamında Tasman Kırığı Deniz Parkı'ndaki sualtı kamerasıyla nesli tükenmekte olan balıkların görüntülendiği, nadir bulunan ve tehdit altındaki 'Pembe El Balığı'nın (Brachiopsilus dianthus) 22 yıl sonra ilk kez görüldüğü bildirildi. Doçent Neville Barret ve Dr. Jacquomo Monk tarafından yürütülen araştırmada görevli bir deniz bilimcisinin görüntüleri analiz ederken, el balığını tespit ettiği aktarıldı. Türün, en son 1999 yılında Tasman Yarımadası'nda bir dalgıç tarafından görüldüğü ve yakın zamanda Tasmanya yönetimi tarafından 'nesli tükenmekte' olarak listelendiği ifade edildi.

"BU HEYECAN VERİCİ BİR KEŞİF"
Balığın tespit edilmesinin 'samanlıktaki iğnenin keşfi' olarak nitelendirildiği açıklamada ayrıca Barret'in, "Ortak Araştırma, Tasman Kırığı Deniz Parkı'nda yaşayan türleri belgelemek, bu uzak ve yaşaması zor olan ortamlarda hangi yaygın ve nadir türler olduğunu anlamak için harika bir fırsat. En büyük sürpriz ise parkta yaklaşık 120 metre derinlikle pembe bir el balığı bulmaktı. Bu gözleme kadar, tür yalnızda 4 kez görülmüş ve bu yılın başlarında Tasmanya'nın Tehdit Altındaki Türler Yasası kapsamında nadir türler arasında listelenmişti. Bu heyecan verici bir keşif ve pembe el balıklarının devam eden hayatta kalma mücadelesi için umut veriyor" ifadelerine yer verildi.

Açıklamaya göre, Tasman Kırığı Deniz Parkı deniz tabanında 4 bin metreden fazla derinlikte deniz yaşamının bulunduğu yer kabuğunda 'muazzam' bir çatlak ve parkta gorgonian mercanları, kaz boyunlu midyeler (gooseneck barnacles) ve mor benekli denizşakayıkları bulunuyor.

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