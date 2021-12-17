Video Dünya Avustralya’da bakanın üzerine tırmanan örümcek basın toplantısını böldü | Video
Avustralya’da bakanın üzerine tırmanan örümcek basın toplantısını böldü | Video

Avustralya’da bakanın üzerine tırmanan örümcek basın toplantısını böldü | Video

17.12.2021 | 12:42

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Avustralya’nın Queensland Eyaleti Sağlık Bakanı Yvette D’ath, konuşma yaptığı esnada bir örümceğin bacağına tırmanması nedeniyle kısa süreli panik yaşadı.

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Avustralya'nın Queensland Eyaleti Sağlık Bakanı Yvette D'ath, dün korona virüs salgınında tespit edilen yeni vakalar üzerine basın toplantısı düzenledi. Yarım saat süren toplantının sonlarına doğru bir gazeteci Bakan D'Ath'i, "Üzerinizde örümcek var" diyerek uyardı. Kısa süreli panik yaşayan Bakan D'ath, konuşmasını yarıda kesti. D'ath, "Lütfen biri örümceği alabilir mi" diyerek görevlilere seslendi. Görevlilerin gelmesi üzerine konuşmasına devam eden Bakan D'ath, "Konuşmama devam edeceğim ve üzerimde bir huntsman (Sparassidae örümceği) yokmuş gibi davranacağım, ama yüzüme doğru gelirse lütfen bana söyleyin" dedi.

Görevlilerin yardımı üzerine örümceğin Bakan D'ath'in üzerinden alınmasıyla basın toplantısı kaldığı yerden devam etti. D'ath, daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Daha önce de toplantılarım bölündü. Ancak bu, bir örümcek yüzünden bölünen ilk toplantım oldu" ifadelerini kullandı.

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