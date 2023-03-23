Avustralya’da kargo uçağında 52 kilogram metamfetamin bulundu | Video
Papua Yeni Gine'den Avustralya'ya gelen kargo uçağına gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri 15 milyon dolardan fazla olan 52 kilogram ağırlığında metamfetamin ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.
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