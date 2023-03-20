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Avustralya'daki nehirde bulunan yüz binlerce ölü balık temizleniyor | Video

Avustralya'daki nehirde bulunan yüz binlerce ölü balık temizleniyor | Video

20.03.2023 | 13:26

Avustralya'daki Darling Nehri'nde görülen toplu balık ölümlerinin ardından, ölü balıkları temizleme çalışmaları başladı.

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Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinin batısında yaklaşık 500 nüfuslu Menindee kasabasından geçen Darling Nehri'nde toplu balık ölümü meydana gelmişti. Geçtiğimiz günlerde yaşayan olayın ardından Avusturalyalı yetkililer harekete geçti. Konuya ilişkin açıklama yapan polis, ölü balıkları bölgeden temizleme çalışmalarının başladığını duyurdu. Polis, yerel halka bölgedeki suyun "kaliteli" olduğu konusunda güvence verirken, balık ölümlerine bölgede etkili olan yüksek sıcaklıkların ardından nehirde oluşan düşük oksijen oranının neden olduğu ifade edildi. Ayrıca, ölü balıkları temizleme sürecinde suyun kalitesini gözlemlemek ve müdahale etmek için eyaletinde batısındaki Menindee kasabasına bir acil durum merkezi kuruldu.
Yeni Güney Galler Polis Şefi Brett Greentree, ölü balıkların temizlenme çalışmalarının "son derece zorlu ve önemli" olduğunu ifade ederek, milyonlarca balık ölümlerinin eşi görülmemiş bir olay olduğunu söyledi. Greentree, "Amacımız, Menindee kasabasına temiz su sağlandığından emin olmak. Bu noktada, suyun kalitesi konusunda iyi bir noktada olmamızdan memnunum" dedi. Greentree, bölgenin bütün ölü balıklardan şu aşamada temizlenemeyebileceğine dikkat çekti. Öte yandan bölgede, hafta sonunda hava sıcaklığı 40 dereceye ulaştı.

ÖLÜ BALIKLARIN YÜZDE 85'İ YERLİ TÜR
Gönüllülerden oluşan OzFish adlı yardım kuruluşu ölü balıkların temizlenmesi çalışmalarına katılırken, Braeden Lampard adlı gönüllü kurtarılan balıkların bekleme tanklarına alındığını söyledi. Lampard, ölü balıkların yüzde 85'inin Bony Bream ve Golden Perch gibi yerli balık türü olduğunu dile getirdi.

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