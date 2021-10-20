Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:36
Avustralya'yı dolu fırtınası vurdu | Video 20.10.2021 | 11:45
03:34
03:39
01:34
Brezilya Donanması’na ait eğitim gemisi Ekvador’da köprüye çarptı 19.10.2021 | 15:42
00:45
ABD'li sunucuya "Putin'in dikkatini dağıttın" suçlaması | Video 19.10.2021 | 15:35
05:13
Hindistan'da sel ve toprak kayması: 16 ölü | Video 19.10.2021 | 13:14
02:52
La Palma’daki yanardağ felaketi tam 1 aydır sürüyor | Video 19.10.2021 | 11:23
00:45
İngiliz Milletvekili Sir David Amess'i öldüren zanlı kamerada | Video 19.10.2021 | 11:11
00:08
01:50
Hindistan’da sel ve toprak kayması: 18 ölü | Video 17.10.2021 | 17:09
03:12
02:52
Çin'in Shenzhou-13 mekiği uzay istasyonundaki çekirdek modülüne kenetlendi 16.10.2021 | 12:12
05:12
Ukrayna’da silah sanayisi sergisi açıldı | Video 15.10.2021 | 16:49
01:06
07:06
00:38
Suriye'de üzerinden araç geçen çocuk ölümden döndü | Video 14.10.2021 | 15:34
01:16
02:14
01:58
Azerbaycan'da 5 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüsü ortaya çıktı | Video 14.10.2021 | 10:50
Avustralya'nın Queensland ve Yeni Güney Galler eyaleti dolu fırtınasının etkisi altına girdi. Queensland'de 16 santimetre çapında, greyfurt büyüklüğünde dolu yağarken, Yeni Güney Galler'de alışveriş merkezindeki mağazanın tavanı çöktü, cadde ve sokaklar sular altında kaldı.
Avustralya'nın doğu kıyılarında dolu fırtınası etkili oldu. Avustralya Meteoroloji Bürosu (BOM) tarafından yapılan açıklamada, Queensland eyaletinin Mackay bölgesinde yer alan Yalboroo'da 16 santimetre çapında, greyfurt büyüklüğünde dolu yağdığı bildirildi. Rekor boyutta olduğu belirtilen dolu tanelerinin çok nadir görüldüğü aktarıldı. Queensland'in bazı bölgeleri için verilen şiddetli fırtına uyarısı devam ederken, Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinin kuzey kıyılarındaki Coffs Harbour'da bulunan bir alışveriş merkezindeki mağazanın tavanı da dolu fırtınası sırasında çöktü. Alışveriş merkezindeki 400 kişi tahliye edildi. Eyaletin Toormina bölgesinde ise dolu fırtınası hayatı durma noktasına getirdi. Evlerde ve caddelerde su baskınları yaşanırken, bazı sürücüler yollarda mahsur kaldı. Eyalet Acil Durum Servisi tarafından yapılan açıklamada, doludan etkilenen bölgelerde 280'den fazla yardım çağrısına yanıt verildiği aktarıldı. Açıklamada, "Özellikle insanlar işten eve geldiklerinde bu sayının önümüzdeki birkaç saat içinde daha da artmasını bekliyoruz" denildi.