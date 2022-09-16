Video Dünya Azerbaycan askerleri yaralanan Ermeni askere ilk yardımda bulundu | Video
Azerbaycan askerleri yaralanan Ermeni askere ilk yardımda bulundu | Video

Azerbaycan askerleri yaralanan Ermeni askere ilk yardımda bulundu | Video

16.09.2022 | 15:39

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Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşanan çatışmalarda yaralanan Ermeni askerinin yaralarını Azerbaycanlı askerler sardı.

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Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışmalarda cephede çekilen video, sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde, Azerbaycan askerinin yaralanan Ermeni askere yardım ettiği, yarasını sardığı görüldü.

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