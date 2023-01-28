Azerbaycan Büyükelçiliği saldırganı yakalandıktan sonra İran kanallarına röportaj verdi | Video

Dün Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine silahlı saldırı düzenlendi. Kimliği açıklanmayan bir kişi Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine girerek etrafa ateş açtı. Saldırıda koruma müdürü hayatını kaybetti, 2 güvenlik görevlisi yaralandı. İran'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada saldırının nedeninin ailevi olduğu ileri sürülse de Azerbaycan bunu terör eylemi olarak niteledi. Peki, iki ülke arasında gerilime neden olan olayın arkasında kim var?