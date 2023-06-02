Video Dünya Azerbaycan medyasında dikkat çeken Kılıçdaroğlu yorumu: Vay vay Kemal! | Video
Azerbaycan medyasında dikkat çeken Kılıçdaroğlu yorumu: Vay vay Kemal! | Video

Azerbaycan medyasında dikkat çeken Kılıçdaroğlu yorumu: Vay vay Kemal! | Video

02.06.2023 | 10:06

Azerbaycanlı TV spikerinin canlı yayında yaptığı Kemal Kılıçdaroğlu yorumu sosyal medyada gündem oldu.

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