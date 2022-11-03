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OTOMATİK OYNAT
01:00
Azerbaycan ordusunun İran sınırındaki tatbikatı devam ediyor | Video 03.11.2022 | 10:37
02:40
01:35
Meksika’da kaza yapan tırı yağmaladılar | Video 03.11.2022 | 08:36
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Bosnalı Sırp muhalifler seçim sonuçlarını protesto etti | Video 03.11.2022 | 08:36
00:27
Metronun altında kalmaktan son anda kurtuldu | Video 03.11.2022 | 08:36
00:17
Afganistan'da yola döşenen mayınlar infilak etti: 8 yaralı | Video 02.11.2022 | 11:21
01:40
Meksika’da öğrenciler araçları ateşe verdi | Video 01.11.2022 | 00:20
02:38
Çin, uzay istasyonuna son modülü fırlattı | Video 31.10.2022 | 13:09
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Kung-Fu eğitimi alan küçük çocuk milyonlarca kez izlendi | Video 31.10.2022 | 11:45
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Kerkük’te araca yerleştirilen bomba infilak etti: 4’ü çocuk 7 yaralı | Video 31.10.2022 | 10:53
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Lunaparktaki eğlence faciaya döndü! Onlarca yaralı var | Video 30.10.2022 | 23:53
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Filipinler’de hastaneye yetişemeyen kadın Tuk-Tuk’ta doğum yaptı | Video 30.10.2022 | 23:20
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Dünya nükleer savaşa mı hazırlanıyor? | Video 30.10.2022 | 20:16
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Hindistan’da asma köprü çöktü: En az 78 ölü | Video 30.10.2022 | 18:56
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İngiltere'de mülteci merkezine bombalı saldırı | Video 30.10.2022 | 18:25
Azerbaycan ordusunun özel kuvvetlerinin İran sınırında başlattığı tatbikatlar sürüyor.