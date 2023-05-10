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Azerbaycan’da Haydar Aliyev, 100. doğum gününde anıldı | Video

Azerbaycan’da Haydar Aliyev, 100. doğum gününde anıldı | Video

10.05.2023 | 13:06

Azerbaycan halkı, merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’i 100. doğum günü dolayısıyla mezarı başında andı.

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Azerbaycan'ın ulusal lideri merhum Haydar Aliyev'in 100. doğum günü dolayısıyla ülke genelinde anma töreni düzenlendi. Binlerce Azerbaycanlı, başkent Bakü'de Aliyev'in Fahri Hiyaban'da bulunan mezarını ziyaret edip gül bıraktı. Polis ve askerlerin de anıt mezara çiçek bırakmasının ardından din adamları ve ziyaretçiler Aliyev için dua etti.

Azerbaycan'ın zorlu geçiş sürecinde ülke halkına başarıyla liderlik eden Haydar Aliyev, Türkiye ile ilişkilere her zaman önem verdi. Azerbaycan, Haydar Aliyev döneminde, Ermenistan'la Dağlık Karabağ savaşını sona erdiren ateşkes ile "Asrın Anlaşması" olarak da adlandırılan uluslararası petrol şirketleri ile anlaşma imzaladı. 1993-2003'te Cumhurbaşkanlığı görevinde bulunan Haydar Aliyev, 12 Aralık 2003'de hayatını kaybetti.

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