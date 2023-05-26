Azerbaycan’da sel: 2 ölü! | Video
Azerbaycan’ın Göygöl ilinde şiddetli yağışlar nedeniyle nehrin taşması sonucu yaşanan sel felaketinde 2 kişi hayatını kaybetti.
Sel sonucu oto yollar, doğal gaz hatları, elektrik ve telefon hatları ile tarım arazileri, bahçe ve iş yerlerinde hasar meydana geldi. Birçok araç çamura saplanırken, bazı araçlar ise kullanılamaz hale geldi. Selden etkilenen bölgelerde ekipler tarafından su tahliyesi ve temizlik çalışması başlatıldı.
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