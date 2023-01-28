Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne yönelik yapılan silahlı saldırının arkasında kim var? | Video

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne yapılan silahlı saldırının arkasında kim var? A Haber Muhabiri Ekrem Karabağ'dan önemli açıklamalar...