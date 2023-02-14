Azerbaycanlı haber spikerinin Türkiye'deki depremle ilgili sözleri izleyenleri duygulandırdı | Video
Kahramanmaraş merkezli iki deprem 10 ilde büyük yıkıma neden olurken, 30 binden fazla kişinin de hayatını kaybetmesine neden oldu. Tüm imkanlarını Türkiye'de yaşanan afetin yaralarını sarmak için kullanan Azerbaycan'da bir haber spikerinin canlı yayında "Gönül ister ki Türk'ün ayağına bırak taş cıngıl bile değmesin çünkü Türk'ün Türk'ten öte dostu yoktur" ifadelerini kullandığı konuşma izleyenleri duygulandırdı.
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