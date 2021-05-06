Azerbaycanlı sunucunun Bill Gates ve Melinda Gates yorumu sosyal medyada olay oldu! "Koyabilse avradına çip koyar"
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Azerbaycanlı TV sunucunun Bill Gates ve Melinda Gates boşanması ile ilgili yorumu sosyal medyada olay oldu! "Deyirler ki Bill Gates insanlara çip yerleştirip idare edecek. Adam avradıyla yola gedebilmir koyabilse avrada çip koyar"