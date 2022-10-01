Video Dünya Bağdat’ta 4 katlı bina çöktü | Video
Bağdat’ta 4 katlı bina çöktü | Video

Bağdat’ta 4 katlı bina çöktü | Video

01.10.2022 | 13:22

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bağdat’ta 4 katlı bina çöktü | Video 02:49
Bağdat’ta 4 katlı bina çöktü | Video 01.10.2022 | 13:22
Almanya’da eczanelerde ilaç alarmı! İlaç krizi çocukları vurdu | Video 04:05
Almanya’da eczanelerde ilaç alarmı! İlaç krizi çocukları vurdu | Video 01.10.2022 | 11:23
Putin resmen açıkladı Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya artık bizim toprağımız | Video 36:19
Putin resmen açıkladı "Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya artık bizim toprağımız" | Video 30.09.2022 | 16:03
Yunan spiker Theodoratos’tan ülkesini kızdıracak açıklama: Türkler her zaman bizden daha güçlüydüler | Video 00:39
Yunan spiker Theodoratos'tan ülkesini kızdıracak açıklama: "Türkler her zaman bizden daha güçlüydüler" | Video 30.09.2022 | 15:55
SON DAKİKA! Putin 4 bölgenin ilhakını resmen açıkladı: Artık onlar bizim vatandaşımız | Video 07:02
SON DAKİKA! Putin 4 bölgenin ilhakını resmen açıkladı: "Artık onlar bizim vatandaşımız" | Video 30.09.2022 | 15:30
SON DAKİKA! İsveç, Türkiye’ye yönelik silah ambargosunu kaldırdı | Video 01:57
SON DAKİKA! İsveç, Türkiye'ye yönelik silah ambargosunu kaldırdı | Video 30.09.2022 | 15:21
Avrupa’da gıda yardımı kuyruğu | Video 09:11
Avrupa’da gıda yardımı kuyruğu | Video 30.09.2022 | 13:07
Burkina Faso’da başkanlık sarayı çevresinde silah sesleri | Video 00:14
Burkina Faso’da başkanlık sarayı çevresinde silah sesleri | Video 30.09.2022 | 12:51
Kabil’de eğitim merkezine saldırı: 19 ölü | Video 02:35
Kabil’de eğitim merkezine saldırı: 19 ölü | Video 30.09.2022 | 10:36
Kabil’de eğitim merkezine saldırı: 19 ölü | Video 02:35
Kabil’de eğitim merkezine saldırı: 19 ölü | Video 30.09.2022 | 10:34
ABD Başkanı Biden yine yolunu şaşırdı | Video 00:19
ABD Başkanı Biden yine yolunu şaşırdı | Video 30.09.2022 | 08:33
Ian Kasırgası’nın Florida’da neden olduğu tahribat gün yüzüne çıktı | Video 03:47
Ian Kasırgası’nın Florida’da neden olduğu tahribat gün yüzüne çıktı | Video 30.09.2022 | 08:33
Çekya, Slovakya sınırında kontrollere başladı | Video 00:55
Çekya, Slovakya sınırında kontrollere başladı | Video 29.09.2022 | 16:58
Coolio hayatını kaybetti! Gangsta’s Paradise şarkısıyla tanınan ünlü rapçi ölü bulundu | Video 02:20
Coolio hayatını kaybetti! Gangsta's Paradise şarkısıyla tanınan ünlü rapçi ölü bulundu | Video 29.09.2022 | 15:59
Hırvatistan’da sel felaketi: 1 ölü! | Video 01:02
Hırvatistan'da sel felaketi: 1 ölü! | Video 29.09.2022 | 13:12
Florida’da sel suları arasında kurtarma operasyonu | Video 01:52
Florida'da sel suları arasında kurtarma operasyonu | Video 29.09.2022 | 11:41
Akaryakıt istasyonunda ilginç anlar... Genç kadının aracıyla imtihanı sosyal medyada viral oldu | Video 01:31
Akaryakıt istasyonunda ilginç anlar... Genç kadının aracıyla imtihanı sosyal medyada viral oldu | Video 29.09.2022 | 11:03
ABD’de okula silahlı saldırı: 6 yaralı | Video 00:47
ABD'de okula silahlı saldırı: 6 yaralı | Video 29.09.2022 | 09:28
Ian Kasırgası Florida’yı vurdu, 2,5 milyon kişiye tahliye emri verildi | Video 06:15
Ian Kasırgası Florida’yı vurdu, 2,5 milyon kişiye tahliye emri verildi | Video 29.09.2022 | 08:46
Meksika’da aşırı hız yapan araç defalarca takla attı | Video 01:31
Meksika’da aşırı hız yapan araç defalarca takla attı | Video 29.09.2022 | 08:46

Irak’ın başkenti Bağdat’ta 4 katlı bir bina çöktü. Enkaz altından 13 kişi çıkarılırken, arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Irak'ın başkenti Bağdat'ın merkezindeki el-Kerrade semtinde 4 katlı bir bina çöktü. Irak Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bölgeye arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiği, çalışmalarda enkaz altından 13 kişinin kurtarıldığı bildirildi. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA