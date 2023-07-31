Video Dünya Bağdat’ta trafik polisine terlikli saldırı | Video
Bağdat’ta trafik polisine terlikli saldırı | Video

Bağdat’ta trafik polisine terlikli saldırı | Video

31.07.2023 | 16:20

Irak’ın başkenti Bağdat’ta 2 kadın, trafik kurallarına uymayarak hatalı park yapmaları nedeniyle kendilerine ceza yazan trafik polisine terlikle saldırdı.

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Irak'ın başkenti Bağdat'ta El Harisiye bölgesinde 2 kadın polise saldırdı. Kurallara uymayarak hatalı park yapan 2 kadın, kendilerine ceza yazan trafik polisine terlikle saldırarak hakaret etti. Olayın ardından saldırgan kadınlardan birinin Iraklı milletvekili Baha El Nuri'nin eşi olduğu öğrenilirken El Nuri, eşinin karıştığı saldırı sonrası partisinden ihraç edildi. Olaya, sosyal medya ve hükümet kanadından büyük tepki geldi.

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